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Перед матчем
Челси - Зенит
Футбол. Следите за матчем Челси – Зенит на Eurosport.ru! 14 сентября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Челси и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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На выходных «Челси» и «Зенит» разгромили соперников во внутренних первенствах – россияне обыграли «Ахмат» со счетом 3:1, а британцы выиграли в дерби у «Астон Виллы» с гандикапом в три безответных мяча.
Есть ли шансы у команды из Санкт-Петербурга взять очки в Лондоне? Встречаемся 14 сентября в 22:00 по Москве на Eurosport.ru, чтобы вместе посмотреть за этим противостоянием.