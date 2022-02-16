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Перед матчем
Интер - Ливерпуль
Футбол. Следите за матчем Интер – Ливерпуль на Eurosport.ru! 16 февраля 2022 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Интер и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Интер» впервые за 10 лет вырвался в плей-офф Лиги чемпионов и тут же нарвался на одного из фаворитов. «Ливерпуль» совсем недавно дважды подряд бился в финале турнира, один из которых выиграл, но в двух последних розыгрышах не пролезал даже в полуфинал. Может, «нерадзурри» продолжат провальную серию мерсисайдцев? Узнаем в этом текстовом лайве!