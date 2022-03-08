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Ливерпуль - Интер главное
Онлайн-трансляция
6'
«Ливерпуль» опять прессинговал на чужой половине поля и едва не улетел в быструю атаку. Но снова подчистил Бастони: отобрал мяч у Джонса и получил от него по ногам.
5'
Санчес классно перевел на правый фланг к штрафной на Думфриса, голландец отдал партнеру, который навесил в центр коробки. Ван Дейк без проблем выиграл борьбу у Лаутаро.
4'
Пока у «Ливерпуля» мяч не особо хорошо держится, но, возможно, в этом и план хозяев. Ведь в прессинге они работают хорошо и после него создают остроту. Вот сейчас Салах прорывался по правому краю к штрафной, но нарвался на Бастони.
Составы команд
4-3-3
4-3-3
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