Лига чемпионов УЕФА / 1/8 финала
Энфилд / 08.03.2022
LIVE
https://www.eurosport.ru/football/teams/liverpool/teamcenter.shtml
Ливерпуль
1 тайм
0
0
6'
https://www.eurosport.ru/football/teams/internazionale/teamcenter.shtml
Интер
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Ливерпуль - Интер главное

Онлайн-трансляция

6'
«Ливерпуль» опять прессинговал на чужой половине поля и едва не улетел в быструю атаку. Но снова подчистил Бастони: отобрал мяч у Джонса и получил от него по ногам.
5'
Санчес классно перевел на правый фланг к штрафной на Думфриса, голландец отдал партнеру, который навесил в центр коробки. Ван Дейк без проблем выиграл борьбу у Лаутаро.
4'
Пока у «Ливерпуля» мяч не особо хорошо держится, но, возможно, в этом и план хозяев. Ведь в прессинге они работают хорошо и после него создают остроту. Вот сейчас Салах прорывался по правому краю к штрафной, но нарвался на Бастони.

Составы команд

Ливерпуль jersey
Ливерпуль
4-3-3
Интер jersey
Интер
3-5-2
Ливерпуль jersey
Ливерпуль
4-3-3
Интер jersey
Интер
3-5-2

Статистика

Ливерпуль logo
Ливерпуль jersey
Ливерпуль
Интер logo
Интер jersey
Интер
0

Голы

0
47%
Владение
53%
0
Угловые
0
0
Штрафные удары
1
0
Офсайды
0
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