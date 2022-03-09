Лига чемпионов УЕФА / 1/8 финала
Сантьяго Бернабеу / 09.03.2022
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Реал Мадрид - Пари Сен-Жермен главное
Килиан Мбаппе получил травму на тренировке перед ответным матчем с «Реалом»
«ПСЖ» может лишиться нападающего Килиана Мбаппе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Французский форвард получил травму на тренировке, более подробная информация появится только после прохождения игроком медицинского обследования.
Составы команд
4-3-3
4-3-3
Статистика
Между собой / Последние 5 игр
2
Победы
1
Ничьи
2
Победы
Последние игры
Реал Мадрид
Пари Сен-Жермен
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