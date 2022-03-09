Лига чемпионов УЕФА / 1/8 финала
Сантьяго Бернабеу / 09.03.2022
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Реал Мадрид
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Пари Сен-Жермен
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Реал Мадрид - Пари Сен-Жермен главное

Килиан Мбаппе получил травму на тренировке перед ответным матчем с «Реалом»

«ПСЖ» может лишиться нападающего Килиана Мбаппе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Французский форвард получил травму на тренировке, более подробная информация появится только после прохождения игроком медицинского обследования.

Автор:
Eurosport
Опубликовано 07/03/2022 в 15:30 GMT
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Составы команд

Реал Мадрид jersey
Реал Мадрид
4-3-3
Пари Сен-Жермен jersey
Пари Сен-Жермен
4-3-3
Реал Мадрид jersey
Реал Мадрид
4-3-3
Пари Сен-Жермен jersey
Пари Сен-Жермен
4-3-3

Статистика

Между собой / Последние 5 игр
Реал Мадрид logo
Реал Мадрид jersey
Реал Мадрид
Пари Сен-Жермен logo
Пари Сен-Жермен jersey
Пари Сен-Жермен
2

Победы

1

Ничьи

2

Победы

Последние игры

Реал Мадрид

Пари Сен-Жермен

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