Реал Мадрид

Килиан Мбаппе получил травму на тренировке перед ответным матчем с «Реалом»

«ПСЖ» может лишиться нападающего Килиана Мбаппе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Французский форвард получил травму на тренировке, более подробная информация появится только после прохождения игроком медицинского обследования.