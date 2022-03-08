Лига чемпионов УЕФА / 1/8 финала
Альянц Арена / 08.03.2022
LIVE
https://www.eurosport.ru/football/teams/bayern-munchen/teamcenter.shtml
Бавария Мюнхен
1 тайм
0
0
6'
https://www.eurosport.ru/football/teams/red-bull-salzburg/teamcenter.shtml
Ред Булл Зальцбург
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Бавария Мюнхен - Ред Булл Зальцбург главное

Онлайн-трансляция

5'
Кристенсен жестковато сыграл против Комана и был остановлен арбитром.
4'
Ух, какое мощное начало игры! То ли еще будет!
3'
Live comment icon
КАК КАПАЛЬДО НЕ ЗАБИЛ?
Гости побежали в контратаку и с левого фланга прострелили на Капальдо в центр штрафной – игроку оставалось лишь покатить в угол, но Коман в последний момент переправил мяч в аут.

Составы команд

Бавария Мюнхен jersey
Бавария Мюнхен
3-4-3
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Бавария Мюнхен jersey
Бавария Мюнхен
3-4-3
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

Статистика

Бавария Мюнхен logo
Бавария Мюнхен jersey
Бавария Мюнхен
Ред Булл Зальцбург logo
Ред Булл Зальцбург
0

Голы

0
66%
Владение
34%
1
Угловые
1
1
Штрафные удары
0
0
Офсайды
0
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