Лига чемпионов УЕФА / 1/8 финала
Альянц Арена / 08.03.2022
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Бавария Мюнхен - Ред Булл Зальцбург главное
Онлайн-трансляция
5'
Кристенсен жестковато сыграл против Комана и был остановлен арбитром.
4'
Ух, какое мощное начало игры! То ли еще будет!
3'
КАК КАПАЛЬДО НЕ ЗАБИЛ?
Гости побежали в контратаку и с левого фланга прострелили на Капальдо в центр штрафной – игроку оставалось лишь покатить в угол, но Коман в последний момент переправил мяч в аут.
Составы команд
3-4-3
3-4-3
Статистика
0
Голы
0
66%
Владение
34%
1
Угловые
1
1
Штрафные удары
0
0
Офсайды
0
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