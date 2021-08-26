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Жеребьевка Лиги чемпионов-2021/22 – с кем в групповой стадии сыграют «Зенит», «Шахтер», «Динамо» (Киев), «Реал», «Пари Сен-Жермен» и другие гранды? Начало – 26 августа в 19:00 мск.
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Обновление через 30…
19:50
«Барселона», бывший клуб Лионеля Месси, отправилась к «Баварии». Повторение 2:8, м?
19:49
«Челси» получил в соперники туринский «Ювентус». Интересная вывеска, правда?
19:48
Ах, в телеграм-канале Eurosport.ru напомнили: «Ман Сити» против «ПСЖ» – это же практически Роналду против Месси!
19:48
«Пари Сен-Жермен», новая команда Лионеля Месси, сыграет с «Манчестер Сити» в группе А. Если загрузить эти клубы в соковыжималку, то можно получить фрэш из денег.
19:47
«Ливерпуль» следующий – Юрген Клопп отправился в группу B, где царствует мадридский «Атлетико».
19:46
Мадридский «Реал» получил пять вариантов, и Майкл Эссьен отправил «бланкос» в группу D – к миланскому «Интеру».
19:45
Дортмундская «Боруссия» вылезает из шарика первой, у нее четыре варианта, и ее отправили в группу С – к «Спортингу». Вот бы туда «Зениту», конечно, хех.
19:44
Слушайте, в Ньоне какой-то ужас – регулярно звукорежиссеры забывают включить микрофоны.
19:44
А сейчас жеребьевка перемещается ко второй корзине. Тут уже больше топ-команд – это и «Ювентус», и «Реал», и «Манчестер Юнайтед», и «Пари Сен-Жермен», и «Барселона», и «Ливерпуль». А, ну еще «Дортмунд» с Холанном вместе с «Севильей».
19:42
Какая-то другая женщина из «Барселоны» стала лучшим защитником дамской Лиги чемпионов. А у мужчин выиграл Рубен Диаш из «Манчестер Сити»!
19:40
И действующий обладатель Кубка чемпионов «Челси» попал в группу H. Счастье, что там нет Криштиану Роналду.
19:40
Французский «Лилль» – в группе G! А это ведь клуб, куда точно звали Криштиану Роналду.
Защитник «Лилля»: «Звал Криша в Лигу 1. Он ответил: «Ха-ха-ха»
19:39
«Вильярреал» – в группе F. Полуфиналист Лиги чемпионов-2005/06 и клуб, которому тоже забивал Криштиану Роналду.
19:39
Мюнхенская «Бавария» расположилась во главе группы Е Лиги чемпионов. А ведь это клуб, который лично отказался от Криштиану Роналду.
19:38
Миланский «Интер» – матка группы D. Вы рады? А это клуб, которому наверняка забивал Криштиану Роналду.
19:38
«Спортинг» отправился в группу С – родной клуб Криштиану Роналду возглавил третью четверку. Спорим, смогу все клубы ЛЧ привязать к Кришу?
19:37
В группу Б Бранислав Иванович отправил мадридский «Атлетико». Джорджо Маркетти сказал, что «индейцы» – трехкратные финалисты Лиги чемпионов.
19:37
Чемпион Англии и финалист ЛЧ «Манчестер Сити» отправился в группу А. Хосеп Гвардиола и будущий клуб Криштиану Роналду возглавил первую четверку.
19:36
Нам напоминают команды из первой корзины. Это «Челси», «Вильярреал», «Бавария», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Интер», «Спортинг» и «Лилль». Чемпионы шести ведущих лиг, действующие обладатели ЛЧ и ЛЕ.
19:33
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