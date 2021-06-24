В УЕФА объявили об отмене правила выездного гола в европейских соревнованиях. Оно перестанет действовать уже с сезона-2021/22.

«Правило отменено во всех клубных турнирах УЕФА. В случае ничьей по сумме двух игр команды проведут два 15-минутных экстра-тайма и, если потребуется, пробьют серии послематчевых ударов», – говорится в сообщении пресс-службы организации.

В Европейском союзе футбольных ассоциаций сослались на статистику, по которой соотношение домашних и гостевых побед резко изменилось. Если в середине 1970-х этот результат колебался на уровне 61% и 19% (победы дома и победы на выезде), то теперь он составляет 47% и 30%.

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Также фактор чужого поля больше не влияет на результативность. Раньше на своих стадионах футболисты в среднем забивали по 2,02 мяча, а на гостевых – 0,95. Сейчас же показатели стали чуть ближе друг к другу – 1,58 и 1,15 гола за игру.

«Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента введения в 1965 году. Но вопрос о его отмене неоднократно поднимался на протяжении нескольких последних лет.

Сейчас влияние правила, по сути, противоречит первоначальной цели, ведь сейчас оно отговаривает хозяев первых матчей от атакующего футбола из-за страха пропустить. Также мы слышали критику о несправедливости выездного гола в дополнительное время, ведь тогда домашней команде приходилось забивать два после мяча от гостей. Справедливо сказать, что преимущество своего поля сейчас не так важно, как прежде», – заметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Правило отменили во всех клубных континентальных турнирах – Лиге чемпионов, Лиге Европы и новой Лиге конференций.

Квалификация ЛЧ-2021/22 стартовала 22 июня. Матчи первого тура групповой стадии назначены на 14 сентября.

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