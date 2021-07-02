Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов на следующий сезон. Финальный матч в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланирован на 28 мая.
Квалификация
- 6/7 и 13/14 июля 2021 года: первый отборочный раунд;
- 20/21 и 27/28 июля 2021 года: второй отборочный раунд;
- 3/4 и 10 августа 2021 года: третий отборочный раунд;
- 17/18 и 24/25 августа 2021 года: раунд плей-офф.
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Групповой турнир
- 14/15 сентября 2021 года: 1-й тур;
- 28/29 сентября 2021 года: 2-й тур;
- 19/20 октября 2021 года: 3-й тур;
- 2/3 ноября 2021 года: 4-й тур;
- 23/24 ноября 2021 года: 5-й тур;
- 7/8 декабря 2021 года: 6-й тур.
Плей-офф
- 15/16/22/23 февраля и 8/9/15/16 марта 2022 года: 1/8 финала;
- 5/6 и 12/13 апреля 2022 года: 1/4 финала;
- 26/27 и 3/4 мая 2022 года: 1/2 финала;
- 28 мая 2022 года: финал.
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