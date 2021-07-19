«Спартак» начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда как серебряный призер чемпионата России-2020/21.

Состоялись сразу две жеребьевки: одна – для десяти представителей Пути чемпионов, вторая – для восьми команд Пути представителей лиг. В жеребьевке приняли участие некоторые команды, которые сыграют во втором отборочном раунде 20/21 и 27/28 июля. С целью посева команд использовался рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом.

Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. «Спартак» попал к несеяным командам. Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд/пар поместили в одну чашу, а шары с несеяными командами/парами – в другую. Из каждой чаши достали по одному шару, поместили в пустую чашу посередине и перемешали. «Спартак» сыграет с португальской «Бенфикой».

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Полные итоги жереьбевки

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Омония» (Кипр) – «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «ЧФР Клуж» (Румыния) – «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)

«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) – «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)

«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) – «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)

«Мальмё» (Швеция) / ХИК (Финляндия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Ференцварош» (Венгрия) / «Жальгирис» (Литва) – «Славия» (Чехия)

Путь представителей лиг

«ПСВ» (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) – «Селтик» (Шотландия) / «Митьюлланд» (Дания)

«Спартак» (Россия) – «Бенфика» (Португалия)

«Генк» (Бельгия) – «Шахтер» (Украина)

«Монако» (Франция) – «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия)

«Спартак» набрал 57 очков и занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

В Лиге чемпионов «красно-белые» будут играть под руководством нового главного тренера Руя Витории.

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