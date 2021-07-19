«Спартак» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с лиссабонской «Бенфикой». Это противостояние интересно не только тем, что российский клуб рвется на групповой этап главного еврокубка, но и соперничеством главных тренеров команд. Имена Руя Витории и Жорже Жезуша уже звучали вместе в громких заголовках медиа в 2015 году. Их отношения остаются, мягко говоря, напряженными, хотя скандал произошел шесть лет назад.

С чего все началось?

К 2015 году успешный тренер Жорже Жезуш смог привести «Бенфику» к двум чемпионствам подряд, чего с ней не случалось аж 31 год. Человек, затмивший всепобеждающий «Порту», сразу стал героем в глазах болельщиков. Однако счастливой сказке суждено было стать кошмаром. Национальный герой внезапно объявил о переходе в стан самого принципиального соперника – лиссабонского «Спортинга».

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Руководство приняло жест Жезуша за предательство. Президент сыпал в твиттере оскорблениями, а фанаты не представляли, что ожидает клуб и кто возглавит «Бенфику». Когда эмоции утихли, руководство стало подыскивать замену Жезушу. Выбор пал на наставника «Витории Гимарайнш» Руя Виторию. Перспективный тренер как раз попробовал себя в серьезном клубе чемпионата и выиграл первый трофей – Кубок Португалии-2012/13. Этого вполне хватило для приглашения от «Бенфики».

Соперничество тренеров

Одной из главных причин перехода Жезуша к заклятым врагам «Бенфики» стали деньги. «Орлы» не могли предложить наставнику больше четырех миллионов евро, а Жезуш на такую сумму не был согласен. «Спортинг» же сразу выложил шесть миллионов и положил на стол контракт сроком в три года. Предложение оказалось заманчивым как раз настолько, чтобы забыть о принципах.

Витория стал для болельщиков героем, принявшим клуб в тяжелое время. Они с пониманием отнеслись к перестройке и были вознаграждены за терпение. Период работы Витории в «Бенфике» стал самым успешным. В первые два сезона коуч принес сразу шесть трофеев: сделал домашний требл и вывел команду в четвертьфинал ЛЧ. При нем в основу попала группа молодых игроков, которые сейчас на слуху – Рубен Диаш, Ренату Саншиш, Лука Йович, Жоау Феликс, Нельсон Семеду и другие.

Как и в любом противостоянии, не обошлось без обмена колкостями. Уйдя в «Спортинг», Жезуш тут же отреагировал на успехи Витории. Бывший тренер «орлов» заявил, что «этот выскочка» нисколько не изменил команду – он просто пользовался всем, что ему оставили. Когда журналисты спросили Виторию, что он думает об этом смелом высказывании, Руй ответил: «Жорже Жезуш занимает 92-е место в списке моих приоритетов – сразу после продавца попкорна в Feira Popular» (парк аттракционов в Лиссабоне – Eurosport.ru).

Руй Витория Фото: Getty Images

Что было дальше?

В 2020 году Жезуш вернулся в «Бенфику». Назвать его второй приезд триумфальным не получилось – слишком многое отложилось в памяти после перехода в «Спортинг». Но именно он согласился возглавить «орлов» после провального сезона. Витория же уехал тренировать «Аль Насср» и стал чемпионом Саудовской Аравии, а затем получил приглашение от московского «Спартака».

Чего ожидать от встречи «Спартак» – «Бенфика»?

Владелец московского клуба Леонид Федун уже поделился ожиданиями от предстоящего матча:

«Уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», – сказал Федун.

Не стоит надеяться, что команды с первых минут устроят на поле битву на выживание. Слишком высоки ставки. «Бенфика» провела успешную трансферную кампанию и набрала неплохой ход, а «Спартак» в межсезонье завоевал Кубок Париматч Премьер. Остается надеется, что старые обиды станут мотивацией для обоих специалистов.

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш Фото: Eurosport

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