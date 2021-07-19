Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что главный тренер клуба Руй Витория готов к матчам с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.
«Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», – заявил Федун журналистам по информации «Р-Спорт».
Первый матч состоится 3 или 4 августа на поле московского клуба, ответный – 10 августа.
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- Руй Витория – бывший главный тренер «Бенфики» – возглавил «Спартак» в мае.
- Он работал с лиссабонским клубом с 2015 по 2019 год и дважды выиграл чемпионат Португалии.
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