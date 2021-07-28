Судья Игорь Демешко, который работал в бригаде Сергея Карасева на Евро-2020, рассказал об общении с известными тренерами.

«Когда я был у Сергея четвертым арбитром, работал с Моуринью и Симеоне. Очень интересные люди, хитрые и подготовленные. Помню, был эпизод во время игры с командой Моуринью: как только он почувствовал, что атмосфера накалилась, и я готов обратиться к Сергею, он спокойно сел на скамейку и послал второго тренера общаться с игроками, а также немного оказывать давление на меня, чтобы самому не попасть под санкции.

Еще для меня было неожиданностью, когда Моуринью однажды назвал меня по имени. Тренеры же тоже к нам готовятся! И мы можем с ними пообщаться, для чего изучаем транслиты на разных языках. Можем сказать итальянцу tranquilla (спокойно) – и он успокоится, потому что для него неожиданно, что арбитр из России говорит на его языке.

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Недавно судили «Манчестер Сити», и во время одной из пауз я заметил, что Серхио Агуэро разминается с мячом в специальной зоне для игроков, – а это запрещено. Я обратился к Гвардиоле, чтобы он попросил своего игрока убрать мяч. Этот момент попал в камеры, и на следующий день я получил кучу сообщений примерно с таким содержанием: «Ничего себе! Гвардиола тебя слушает! Молодец!» Хотя в основном нас не узнают, все фотографируются с Сергеем, а мы стоим в стороне», – поделился Демешко в интервью «Чемпионату»

21 апреля 2021 года Сергей Карасев был включен УЕФА в список арбитров Евро-2020.

Он работал на матчах группового этапа Италия – Швейцария и Германия – Венгрия, а также матч 1/8 финала Нидерланды – Чехия.

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