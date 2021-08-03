Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала главного тренера команды Руя Виторию накануне игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Витория сказал, что одно из преимуществ «Спартака» в том, что им нечего терять. Поэтому игроки выйдут на матч раскрепощенными, с горящими глазами.

Зарема процитировала коуча в телеграм-канале и написала: «В смысле нечего терять? Парни умирали на поле, играя на таблетках и уколах последние матчи в конце сезона не для того, чтобы проиграть «Бенфике». Груз ответственности не меньше, первая игра в Москве, на своем поле. А в случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 миллионов, а это приличный бюджет под усиление в сезоне-2022/23».

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4 августа «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Начало игры – в 20:00 по московскому времени.

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