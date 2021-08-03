«Спартак» спустя 3 года вернулся в Лигу чемпионов. Москвичи постараются в 3-м квалификационном раунде пройти третий клуб Португалии – лиссабонскую «Бенфику». Eurosport.ru и БК Winline подготовили превью к первому матчу.

Кто посмотрит матч по ТВ

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«Бенфика» отправилась в Москву без одного футболиста – в первом матче португальцам не поможет новичок, украинский форвард Роман Яремчук. Футболист только переехал в Португалию и пока не готов играть после напряженного Евро-2020 и отдыха.

У москвичей нет потерь – все футболисты готовятся принять участие в принципиальном матче.

Форма

«Спартак» не слишком уверенно начал новый сезон: после победы в товарищеском турнире красно-белые проиграли «Рубину» в первом туре РПЛ (0:1) и с большим трудом обыграли «Крылья Советов» благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Москвичи перестраиваются после прихода нового тренера, бывшего босса как раз «Бенфики» Руя Витории, поэтому лучшую свою игру пока не показывают.

«Бенфика» пока не провела ни одного официального матча и гоняла лишь товарняки, всего семь матчей с завершения сезона. Третий клуб Португалии не проиграл ни один из них, сыграв две ничьи. Одна из них – против «Марселя» в конце июля. Остальные соперники не слишком знаменитые, за исключением «Лилля». Чемпионов Франции «Бенфика» одолела 1:0.

Лицом к лицу

«Спартак» и «Бенфика» встречались дважды – на групповом этапе ЛЧ в 2012 году.

В домашнем матче победил российский клуб (2:1), но в Португалии «Бенфика» поквиталась с соперником (2:0).

На том групповом этапе «Спартак» занял последнее место с тремя очками, «Бенфика» – третье с восемью. Выиграли квартет «Барселона» и «Селтик».

За всю историю клубы из России и Португалии встречались 54 раза и имеют по 23 победы при восьми ничьих.

«Бенфика» – «Зенит» Фото: Getty Images

«Спартак» играл с португальцами 10 раз: 5 поражений, 4 победы и ничья.

«Бенфика» 18 раз встречались с представителями чемпионата России: 8 побед, 8 поражений, 2 ничьи.

Руй Витория – бывший главный тренер «Бенфики». Он руководил лиссабонцами с 2019-го по 2015-й год.

«Спартак» в последний раз играл с клубом из Португалии в сезоне-2019/20: проиграл в двух матчах плей-офф ЛЕ «Браге» (0:1 и 1:2).

«Бенфика» в последний раз играл с клубом из России в том же году: в группе ЛЧ проиграли в гостях 1:3 «Зениту», а дома победили 3:0.

Котировки букмекеров

«Спартак» пока не показывает выдающийся футбол, клубу явно есть в чем прибавлять. Особенно в атаке, где клуб испытывает особые проблемы. «Бенфика» может предстать в любом состоянии, но есть сомнения, что она будет выглядеть слабее москвичей. В составе португальского клуба толпа звезд, которые даже не в самом лучшем состоянии должны сделать разницу. Поэтому лучший вариант для ставки: победа португальского клуба с форой (0) за кэф 1,69

Где смотреть

Матч состоится 4 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 (мск), игру в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч!». А Eurosport.ru проведет текстовый лайв этой встречи – ищите ее по ссылке с комментариями тактического гения Сурена Аванесьяна.

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