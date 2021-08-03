Опубликовано 03/08/2021 в 18:10 GMT

Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил результативную передачу в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спарты».

На 37-й минуте встречи футболист сборной России выполнил точную подачу с углового на полузащитника Орельена Тчуамени.

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При проходе в следующий раунд «Монако» сыграет с победителем пары «Генк» – «Шахтер».

Ранее Головин отличился мячами в товарищеских матчах с «Сосьедадом» и «Вольфсбургом».

В прошлом сезоне футболист провел за «Монако» 26 матчей, забил 6 мячей и отдал 9 передач.

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