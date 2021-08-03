Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил результативную передачу в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спарты».
На 37-й минуте встречи футболист сборной России выполнил точную подачу с углового на полузащитника Орельена Тчуамени.
Евро-2020
«У них очень мощные фланги». Головин опасается Данию
21/06/2021 В 06:35
  • При проходе в следующий раунд «Монако» сыграет с победителем пары «Генк» – «Шахтер».
  • Ранее Головин отличился мячами в товарищеских матчах с «Сосьедадом» и «Вольфсбургом».
  • В прошлом сезоне футболист провел за «Монако» 26 матчей, забил 6 мячей и отдал 9 передач.
Головин рассказал, что зимой им интересовался «Вест Хэм»
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Евро-2020
«Они такие мерзотные». Россия в гневе из-за слов Поульсена
20/06/2021 В 19:39
Евро-2020
Черышев-старший раскритиковал игру Головина на Евро
19/06/2021 В 08:32