Билеты в Россию – постоянный пункт расхода в бюджете «Бенфики». С 2011 года португальская команда посещала Москву и Питер шесть раз. Чаще всех в соперниках оказывался «Зенит». В сезоне-2019/20 групповая стадия Лиги чемпионов закончилась для северян разгромом от лиссабонцев – 0:3.

Следующий этап российско-португальских отношений откроется 3 августа. В 2021-м восточным противником «Бенфики» оказался «Спартак». Двухматчевый отбор будет интересен не только соперничеством Руя Витории с Жорже Жезушем. Квалифай столичных команд – громкий флешбэк к 2012 году и московскому фиаско Унаи Эмери.

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Первый матч «Спартака» с «Бенфикой» был запланирован на 23 октября. Команда Эмери подступила к нему без единого очка в группе. В первом туре москвичи чуть не огорчили «Барселону» на «Камп Ноу»: счет 2:1 развернул Лео Месси, закинувший по мячу на 72-й и 80-й минутах. Эммануэль Эменике так вдохновился перфомансом легенды, что тоже выдал дубль, только против «Селтика». Правда, шотландцы ускользнули с победой 3:2 благодаря мячу Гиоргоса Самараса на 90-й минуте.

Мрак в еврокубках дополняли неудачи в РПЛ: за две недели до встречи «Бенфики» «Спартак» уступил ЦСКА, за три дня – «Анжи». На пресс-конференции перед третьим туром ЛЧ Эмери спросили об отставке, на что он отрезал: «Нужно настраиваться на позитив».

Несмотря на уверенность тренера, «Спартак» окутали неудачи. Из-за травм игру против «Бенфики» пропустили Сергей Паршивлюк, Деми де Зеув, Ромуло, Эйден Макгиди и Эммануэль Эменике, а главное – два основных вратаря, Андрей Дикань и Сергей Песьяков. На тренировке перед третьим туром ЛЧ голкипера отыгрывал Артем Дзюба, а к дебюту в еврокубке подвели Артема Реброва. Предматчевое общение с прессой тоже прошло не по плану: вместе с Эмери отвечать журналистам должен был Ари – не успел из-за пробок.

Унаи все сильнее закапывался в проблемы. Накануне игры с «Бенфикой» тренера слегка атаковал Эменике. На вопрос о поникшей статистике нигериец ответил: «В команде сменился главный тренер, а Эменике перед вами тот же самый. Результативность зависит и от партнеров, и от тактики. Но не беспокойтесь – еще забью свои голы».

Унаи Эмери («Спартак») Фото: Getty Images

В политической науке есть термин Rally around the flag. Он означает ситуацию, при которой народ объединяется вокруг лидера на время бедствий и угроз. До катастрофы рейтинг руководителя может держаться хоть на историческом минимуме: в критический момент его все равно поддержат. Победа над «Бенфикой» в первом матче вызвала такой же эффект в отношении Эмери.

То ли южане замерзли в октябрьской Москве, то ли Унаи показал Дзюбе, как грамотно настраивать команду, – «Спартак» победил 2:1. Помогали чудеса: первый мяч закинул опорник Рафаэл Кариока, во втором случае в свои забил Жардел. Игроки «Бенфики» возмутились и после свистка рванули к скамейке соперника – перепалку остановили, добавив лишней интриги ответному матчу.

«Кризис, не кризис… На болтовню внимания не обращаю. Сегодня мы были спокойны и собраны», – философствовал после игры Николас Пареха. «Этой победой мы поддержали тренера», – добавил Дмитрий Комбаров. «Команда контролировала ход игры и мяч, играла интенсивно как в обороне, так и в нападении, сдерживала чужие контратаки. Доволен и результатом, и игрой», – хвастал Эмери. «На фоне «Бенфики» мы смотрелись здорово. Считаю, что шансы на выход в плей-офф есть», – обнадеживал Леонид Федун.

Единение вокруг Эмери вылилось в две победы в РПЛ с общим счетом 7:0. Сначала перед «Спартаком» преклонилась «Мордовия», затем – «Крылья Советов». Между триумфами в чемпионате затесался обидный вылет из Кубка: по пенальти от «Ростова».

Жизнь в Тарасовке налаживалась. Разгром «Крыльев» со счетом 5:0 пришелся на день рождения Эмери. «До игры у нас промелькнула мысль: хорошо бы подарить тренеру не галстук, а победу», – улыбался Ребров после выезда в Самару. Кирилл Комбаров обрадовал: «Спартак» находит игру. Ким Чельстрем предрек успех в Лиссабоне, а самый дерзкий жест выдал Джано Ананидзе: сказал, что не будет общаться с журналистами, пока не забьет «Барселоне».

Отголоски кризиса сохранялись. После гола «Крыльям» Дзюба намекнул на уход из клуба из-за скромного игрового времени. Глобально же «Спартак» готовился к ответке с «Бенфикой» в более спокойной обстановке. Лиссабонцы тоже оправились от московского шока: впритык перед приемом обидчиков команда разбила «Виторию» Руя Витории – 3:0. После разгрома Игорь Рабинер написал пророческое: «Представляете спрос в России на тренера с фамилией Победа, выигрывай он хоть что-то?»

На пресс-конференции в Португалии Эмери скромно радовался, что отыскал идеальное сочетание в атаке. Коуч заочно ответил Дзюбе: «Те футболисты, которые не играют, также могут рассчитывать на место в составе. Все зависит от их самоотдачи». «Успехи в атаке – результат общей работы, когда игроки выполняют тренерские требования», – резюмировал Ари.

Выезд к «Бенфике» разбил коллективную радость. «Спартак» вступил в последний цикл провалов, исходом которого стала отставка главного тренера.

Унаи Эмери на пресс-конференции перед ответным матчем «Спартака» с «Бенфикой» в 2012 году. Фото: Getty Images

Кажется, перед лиссабонским матчем Жезуш украл методички Юргена Клоппа: душить «Спартак» «Бенфика» решила через прессинг. Первый тайм протек без голов, а во втором москвичей казнил Оскар Кардосо. Парагваец заступил на поле лишь в перерыве, но к 70-й минуте выбил дубль.

После игры Эмери выдал растерянное: «Мы готовились к игре как с Кардосо, так и без него. Объясняли защитникам, как против него лучше действовать. До голов Оскара мы не реализовали свои моменты». «Чего Эмери добивается от игроков? Пока, кроме эмоций и забегов вдоль бровки, мало что видно. Футбол – это не только страсть, это еще разум и действия. Ни то, ни другое не просматривается», – прошелся по тренеру Егор Титов. Олег Романцев добавил: «Спартак» поставил крест на фирменном стиле, в основе которого лежали комбинации. Я симпатизирую главному тренеру, но его стремление привить модель «Валенсии» приводит к потере той игры, которая дарила успехи в чемпионате и еврокубках, собирала полные трибуны».

В четырех матчах после «Бенфики» «Спартак» набрал лишь одну победу – 2:0 над «Краснодаром». В мрачный ноябрь уместились разгромы от «Барселоны» и «Динамо». За 1:5 в дерби последовали пресс-конференция Валерия Карпина и «Пусть говорит наш тренеришка» Артема Дзюбы. Спустя 5,5 месяцев после назначения Эмери уволили из московского клуба.

Унаи Эмери на тренировке перед выездным матчем «Спартака» против «Бенфики» в Лиге чемпионов-2012/13. Фото: Getty Images

Время Унаи в «Спартаке» легко оценивать через ретроспективу. После прощания с Москвой испанский коуч четырежды выиграл Лигу Европы, поработал в «Севилье», «ПСЖ» и «Вильярреале». Домашняя победа над «Бенфикой» дала слишком короткий импульс, чтобы Эмери перенес хотя бы часть этих достижений на опыт в России.

Витория подходит к матчам с бывшей командой в другом состоянии. Карпин, хоть и покинул «Ростов», месту Руя в «Спартаке» не угрожает, а с Дзюбой давно возится Сергей Семак. Для португальского тренера отбор ЛЧ – рубеж, который отчеркнет первые успехи или неудачи.

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