Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между пражской «Спартой» и «Монако» был приостановлен из-за расистского поведения болельщиков клуба из Чехии.

Все началось с Александра Головина. Ни в коем случае не подумайте – российский полузащитник не был заводящим на чешской трибуне. Он отдал результативную передачу полузащитнику монегасков Орельену Тчуамени: француз вколотил мяч после подачи Головина с углового и вместе с другими игроками «Монако» отпраздновал гол в районе флажка.

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Вскоре футболисты французского клуба пожаловались судье, что слышали расистские выкрики в адрес Тчуамени – это было обезьянье уханье. Услышал фанатов и главный тренер монегасков Нико Ковач, который сообщил об этом резервному арбитру – в этот момент футболисты объясняли происходящее главному судье Майклу Оливеру. Англичанин приостановил матч, а диктор стадиона попросил зрителей пражской арены прекратить оскорблять Тчуамени, такие же сообщения показали на экранах стадиона.

Футболисты «Монако» собирались уйти в раздевалку, но матч возобновили – остаться уговорил Оливер, сообщает RMC Sport. После финального свистка напряженного Тчуамени пытался успокоить капитан «Спарты» Боржил Дочкал, но, кажется, безуспешно. Это уже второй расисткий скандал в еврокубках с участием чешского клуба за последние полгода: в марте защитника «Славии» Ондржея Куделу дисквалифицировали на 10 встреч за оскорбления полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара. Из-за своих предрассудков чех пропустил Евро-2020.

После матча Нико Ковач был крайне обеспокоен случившимся, несмотря на победу его команды со счетом 2:0. «Мы выиграли матч, но думаю, произошедшее после первого гола привлекло внимание. Мы все опустошены тем, что в XXI веке подобное все еще происходит на футбольном поле или в обществе. Мы все равны, и мы здесь, чтобы играть в футбол. Я горжусь своими футболистами, они отреагировали правильно. Моих игроков задела и опечалила эта ситуация, но я сказал им: «Мы здесь, чтобы играть в футбол. Вы расстроены, и я знаю, что это очень сложно принять, это недопустимо, но мы должны продолжить».

Мы выиграли матч на поле и матч против расизма. Думаю, что это самое важное послание сегодня. Важно отметить, что так себя вела только часть болельщиков, меньшинство. В перерыве я поговорил с арбитром и тренером «Спарты». Я сказал ему, что он не виноват в этом, но мы заслуживаем уважения. Это важно, и я очень надеюсь, что это больше никогда не повторится», – заявил Ковач.

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