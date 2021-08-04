Московский «Спартак» дома проиграл «Бенфике» из Лиссабона в первом отборочном матче Лиги чемпионов – 0:2.
Первый тайм закончился без забитых мячей и запомнился повреждениями. На 35-й минуте форвард «Бенфики» Харис Сеферович запросил замену из-за травмы – вместо швейцарца на поле появился Гонсалу Рамуш. На 44-й минуте опорник «Спартака» Наиль Умяров отобрал мяч у Рафы Силвы, а в этот момент Георгий Джикия случайно ударил партнера по ногам и нанес ему повреждение.
«Бенфика» открыла второй тайм голом: на 51-й минуте забил Рафа Силва с передачи Жоау Мариу. На 56-й минуте в штрафной «Спартака» рукой сыграл Самуэль Жиго, на 70-й – подряд Михаил Игнатов и Айртон. Все три раза судья проигнорировал возможный пенальти. На 74-й минуте второй мяч в ворота московской команды забил Жилберто с передачи Лукаса.
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- Ответный матч между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 10 августа в 22:00 по московскому времени.
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