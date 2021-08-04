Руй Витория вернул «Спартак» в мир стеночек и забеганий. Назначение португальца – способ уйти от прагматичности Доменико Тедеско и наладить стиль с уклоном во владение. Методы нового тренера направлены на работу с мячом и ускорение мысли. «Наши упражнения построены на работе в игровой форме. А физику мы регулируем размерами площадок, количеством футболистов в задании, игровым временем», – объяснял специалист в интервью клубному сайту.

Взгляды Витории – современные и интересные, но радикальные. Руй пересадил «Спартак» на атакующую систему и достиг промежуточных успехов – правда, с ними пришли проблемы в защите.

Модель Витории построена на схеме с двумя центральными защитниками и включениями фулбеков в атаку. Даже базовое описание намекает: Айртон и Николай Рассказов могут забывать про зоны за спинами, а подстраховка будет скромной. Именно в эту проблему била «Бенфика».

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Вспомним острые моменты португальцев в первом тайме:

6-я минута: Алекс Гримальдо включился в зону, которую бросил Рассказов, и прострелил под удар Пицци;

10-я минута: Гримальдо и Рафа Силва создали ситуацию два-в-одного против Рассказова, коротко разыграли мяч и навесили на дальнюю штангу, где после удара в створ «Спартак» спас Александр Максименко;

17-я минута: Харис Сеферович ворвался в правый фланг и прострелил к центру штрафной, откуда Пицци вдарил выше;

27-я минута: Силва включился в правый полуфланг, принял пас на ход, развернул Георгия Джикию и закрутил в дальний угол.

Источником каждого опасного удара «Бенфики» становилась игра во флангах и в полуфлангах. Оттуда же прилетел гол Силвы на 51-й минуте. «Спартаку» не хватало третьего центрального защитника: при более насыщенной первой линии правый и левый центрдефы страховали бы партнеров с краев.

Игра с «Бенфикой» напомнила, зачем Тедеско использовал 3-4-3. Модель Доменико могла выручить «Спартак» без мяча.

На первый взгляд, включить 3-4-3 «Спартак» не мог из-за травм. Павел Маслов, крайний центрдеф в системе Тедеско, не был включен в заявку. Виктор Мозес, который заполнял правый фланг в роли вингбека, пропустил ряд тренировок перед матчем.

Из сложной ситуации можно было вырулить переходом Рассказова на позицию Маслова, а Романа Зобнина – на фланг Мозеса. Вместо 47-го номера в опорной зоне мог выйти занять Алекс Крал. Но надежности сзади Витория предпочел любимую 4-2-3-1.

С одной стороны, такие матчи, как с «Бенфикой», – вынужденный этап на пути любой команды, которой прививают системность. Принципы Витории здравые, а нарабатывать их можно только через практику.

С другой, подобные игры должны наталкивать на мысли о тактической гибкости. Что если будущие соперники «Спартака» позаимствуют и разовьют тактику «Бенфики»? Сохранит ли тогда Витория схему 4-2-3-1? Ответы на эти два вопроса определят новый вид московской команды.

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