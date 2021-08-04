Впервые Зарема появилась в компании Леонида Федунова на ЧМ-2018. Фотографы запечатлели пару на матче группового этапа Бельгия – Англия. Также они вместе наблюдали за победой России над Испанией в 1/8. В предшествующие годы главу «Спартака» сопровождала на футболе другая дама, считавшаяся матерью двух его детей. Салиховой потребовалось еще примерно два года, чтобы стать главной медиафигурой в самом титулованном клубе страны.

«В неформальных разговорах всех без исключения футбольных людей о «Спартаке» сейчас чаще всего звучит одно имя – Зарема, – писал Игорь Рабинер в июле 2020-го. – Еще от одного серьезного источника услышал, что одной из причин отставки Томаса Цорна стала его реакция на какое-то замечание Заремы: «Не знаю, откуда Вы это узнали». Жена Леонида Арнольдовича якобы сочла тональность этой фразы неуважительной. И все».

Зарема Салихова и Леонид Федун Фото: Getty Images

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В ноябре того же года в «Спартак» на пост спортивного директора вернулся Дмитрий Попов. Тогда «СЭ» выяснил, что его кандидатуру лоббировала сама Зарема, хотя гендир красно-белых Шамиль Газизов якобы был не в восторге от такого камбэка. В следующем месяце в клубе не стало самого Газизова.

«Мне кажется, что де-факто Зарема стала гендиректором «Спартака», – отметил тогда Нобель Арустамян. – И это круто. Если она так увлечена этим проектом, почему ей не стать гендиректором? «Спартак» – это такой очень крутой и непредсказуемый сериал. И в принципе уже все от этого кайфуют».

Лишь 3 мая Салихова официально прописалась в руководстве красно-белых. «Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Кроме того, Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям», – объявила пресс-служба 10-кратных чемпионов России. В ее сферу обязанностей вошел, в частности, контроль над рациональным использованием финансовых ресурсов клуба.

Но работа долго не продлилась, и уже 21 мая прогремела новая бомба: Зарема вышла из совета директоров из-за разногласий по позиции нового тренера. А на следующей стало известно о конфликте жены Федуна с Поповым. Дмитрий, в частности, пробил кандидатуру Руя Витории как преемника Доминика Тедеско. Зарема была против специалиста, последние годы проведшего в Саудовской Аравии. Наличие конфликта фактически подтвердила сама леди:

«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор клуба, равно как и бывший генеральный, так и не предоставил спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах».

В следующие дни Зарема пленных не брала и вообще бомбила в медиапространстве чаще, чем даже Неймар в период своего легендарного ухода из «Барсы» в «ПСЖ». Свой год в московском клубе дама, кстати, оценила очень высоко: «Я оставляю клуб на втором месте с Джорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков».

А поскольку постоянно воевать через сторонние медиа не очень удобно, 3 июня супруга Федуна завела телеграм. Плотину прорвало. Доставалось всем и, разумеется, Попову. Особенно яркой была атака за 20 июня: «Как я могу верить спортивному директору, который с марта пытался «донести», что Ларссон не решает, его надо продавать за 12 этим летом, Мозеса вообще зачехлить и не выкупать у «Челси», а Джикию, капитана, не продлевать? Ты точно не вредитель?»

Раунд закончился 4 августа победой Заремы. Попов объявил о намерении подать в отставку и в числе прочих обид упомянул: «Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба».

Теперь уже экс-спортдир «Спартака» и сам обещает мощные имфобомбы:

– Никаких войн не будет. Я просто покажу правду.

– Что имеете ввиду?

– Как работала селекция. Все у нас есть, все кандидатуры, в том числе защитников. По кандидатурам опорника. Как подписывали Руя, что случилось потом.

Многое могу рассказать. Моя цель – не война. Расскажу – то, что было сказано персонально про меня госпожой Салиховой – это ложь, – сказал Попов в Сергею Егорову,

Ждем.

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