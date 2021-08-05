Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала заявление Дмитрия Попова об уходе с поста спортивного директора красно-белых в перерыве матча квалификации ЛЧ против «Бенфики».

«Странная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти быстро-быстро. Франко был сильно против этого трансфера и покинул клуб вскоре после конфликтов с Поповым. Тедеско тоже не был «за», но принял. При этом спортивный и пиардепартамент меня упрашивали переговорить с Тедеско, чтобы он дал максимально положительный фидбэк об игроке, чтобы по картинке все красиво получилось. А тут такая истерика со стороны Дмитрия Попова.

За столько месяцев уж можно было привезти игрока. А кидаться ****** [фекалиями] по привычке в Тедеско, как в телеграм-каналах, вообще не красиво. Что такого, если Леонид Арнольдович спросил мнение об игроке? Трансферного комитета нет, Франко нет. Зимой доверились только спортивному директору, в итоге 4 опорника в команде, но середина поля отсутсвует. Просто очень часто верили на слово, а потом годами платим зарплату футболистам, которых даже бесплатно не берут», – написала Салихова в телеграм-канале

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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» проиграл «Бенфике» на своем поле со счетом 0:2.

Ответный матч между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 10 августа в 22:00 по московскому времени.

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