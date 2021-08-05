Нидерланды увеличили отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Это случилось благодаря поражению московского «Спартака» в домашнем матче с «Бенфикой» со счетом 0:2 и разгромной победе ПСВ над «Мидтьюлланном» (3:0). У России, занимающей в таблице коэффициентов УЕФА восьмое место, осталось 30,382 балла. В активе Нидерландов стало 31,800 – они идут седьмыми.

Приблизиться к России могла располагающаяся на девятой строчке Шотландия, но «Рейнджерс» во вторник на выезде уступил шведскому «Мальмё» – 1:2. Таким образом, у Шотландии осталось 29,700 балла.

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