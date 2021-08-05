Во время матча «Спартак» – «Бенфика» у спортивного директора Дмитрия Попова не выдержали нервы. Он прямо в перерыве подозвал журналиста Игоря Рабинера и объявил, что уходит из клуба. Причин ровно две: во-первых, бывший главный тренер Тедеско до сих пор влияет на трансферную политику, во-вторых, женщина Леонида Федуна Зарема Салихова оскорбляет топ-менеджеров в телеграм-канале.

И если по рецензиям от Доменико никаких пруфов пока не существует, то личное медиа Заремы натурально пылает ненавистью к Попову, Фетисову и другим руководителям. По словам спортдира, Федун обещал унять Салихову, но этого не случилось – она продолжила мочить людей. Соответственно, Попов не захотел быть терпилой и покинул «Спартак».

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Казалось, что Федуну хватит выдержки, чтобы либо не комментировать решение Попова, либо деликатно поблагодарить за работу и попрощаться. Вместо этого Леонид назвал уход Дмитрия немужским и окончательно прибил человека, которого и так упорно гасила Зарема.

Получается, Федун показал, что глобально они с Салиховой размышляют в одном стиле. Поэтому все мольбы фанатов «Спартака» («Пожалуйста, отберите у Заремы телеграм!») летят мимо: Леонид не только оставит ей админку в канале, но и продолжит с наслаждением читать ее посты и слушать войсы. Владелец клуба кайфует и от резонанса, и от вовлеченности Салиховой в процесс. Да, иногда он все же пытается ее усмирить, но это происходит крайне редко – в основном эта дама и ее реплики вызывают у него строго восхищение.

Зарема Салихова Фото: Other Agency

Два года назад Леонид Федун пообещал, что в 2023-м передаст клуб болельщикам. Очевидно, что формально эта процедура если и состоится, то не в ближайшее время. Но фактически Зарема сделала все за мужа: ее канал стал хабом для самых радикальных и преданных фанов «Спартака». Вот пять главных реформ Салиховой:

1. Больше нет никаких инсайдов. Зарема спокойно рассказывает обо всем, что происходит или происходило с трансферами. Кого хотели продать, кого могли купить, кто мечтал уйти – девушка делится информацией обо всех, от Джикии до Соболева, от Тедеско до Крала, от Жиго до Ларссона. «Спартаку» даже не приходится бороться с утечками – теперь они появляются централизованно.

2. Тренера выбирают все вместе. Благодаря Зареме Руй Витория приехал в Москву не солидным дядей с португальскими титулами, а уставшим стариком, который уже думает только о деньгах: именно Салихова сообщила, что Руй даже не соизволил подготовиться к деловой встрече. Теперь, после скорого вылета из ЛЧ, Зарема явно расскажет еще пару жарких подробностей. После этого Витория подвиснет, а первая леди «Спартака» прямо в чате инициирует выборы нового коуча. На них будут стоп-листы: допустим, Черчесова явно не подпустят, как и многих других. Но фанатов клуба такое голосование более чем устроит.

Руй Витория, «Спартак» Фото: Imago

3. Тактика не всегда определяется тренером. Недавно Зарема показала подробную установку, которую ее несовершеннолетняя дочь прописала на матч с «Бенфикой». Там есть фразы в духе Ольги Смородской («бежать быстрее, бить сильнее»), но для Федуна мнение родных – святое. Поэтому месседжи в стиле «Выпусти Промеса!» скоро придется отправлять не условному Рую Витории, а маленькой девочке из семьи владельца.

4. Трансферный комитет проходит онлайн. Зарема предлагает кандидатов, а люди в чате либо радостно соглашаются, либо спрашивают, что по поводу конкретного игрока думает Доменико Тедеско. Фаны невероятно уважают немца, а сам Тедди с радостью помогает Салиховой в аналитике. Его мнение до сих пор авторитетнее, чем позиция топ-менеджмента и даже Леонида Федуна.

5. Советы директоров стали открытыми. Зарема пересказывает диалоги с начальниками «Спартака», рассыпает компромат в виде скриншотов и дает характеристики некоторым членам совдира – например, по легенде, она назвала Андрея Федуна безмозглым, и ей ничего за это не было. Конечно, сейчас Салиховой официально нет в совете, но это ничего не меняет: она мгновенно получает всю информацию со всех заседаний и с удовольствием постит главное в телеграм-канал.

Леонид Федун Фото: Getty Images

Год назад околоклубные журналисты возбужденно выводили Салихову из тени: уговаривали на интервью, просили комментарии, а еще в шутку предлагали завести собственное медиа. Зарема долго сомневалась, но все же согласилась. Никто не думал, что в результате эта девушка не только сожрет двух гендиректоров, но и планомерно разбомбит всю шаткую структуру «Спартака». Салихова стала настоящим монстром, причем абсолютно неуязвимым и тотально деструктивным.

Конечно, странно, что Федуна это совсем не беспокоит и он даже не пытается угомонить Зарему, но за 17 лет в клубе Леонид убедил: адекватность и логика – это не для него. Так что вменяемых болельщиков «Спартака» можно лишь пожалеть. Трудно переживать за клуб, который критически зависит от настроения одной импульсивной женщины с явными симптомами графомании.

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