Руй Витория в шоке: степенный тренер точно не был готов к насыщенной работе в «Спартаке». Пока португалец налаживает свежую систему, команда проиграла в 3 из 4 официальных матчах, а Зарема Салихова атаковала клубных менеджеров.

Супруга Леонида Федуна и слабые результаты – не единственные проблемы Витории. Португалец стабильно жалуется на реализацию. «В первом тайме у нас, как и у соперника, были моменты, а сразу после перерыва мы пропустили», – сокрушался португалец после поражения от «Бенфики». «Мы плохо начали и дали сопернику фору. Потом создали много моментов, но в последних фазах атак не хватало точности», – повторял тренер после матча с «Нижним Новгородом».

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Наблюдения Витории подкрепляются статистикой. В трех стартовых турах РПЛ-2021/22 «Спартак» создал 4,95 xG, но забил лишь два мяча, один из которых – с пенальти. Опасные моменты столичная команда создает по-разному. Вот разбивка:

С игры – 2,57 xG;

С угловых – 1,31 xG;

Со штрафных – 0,31 xG;

С пенальти – 0,75 xG.

Наибольшую угрозу «Спартак» несет из пределов штрафной. Удары из этой зоны принесли москвичам 3,59 ожидаемых голов. 0,92 пришлись на вратарскую – лишь 0,43 добавились благодаря дальним выстрелам.

Единственная проблема – «Спартак» долго вкатывается в матчи. С 1-й по 15-ю минуту команда создала всего 0,13 xG, с 16-й по 30-ю – 0,22. На остальных 15-минутных отрезках команда Витории была продуктивнее, а самым плодотворным вышел промежуток между 31-й и 45-й минутами – он принес красно-белым 1,89 xG. В первые полчаса состав из Тарасовки разминается и привыкает к сопернику. Возможно, с ходом сезона время адаптации сократится.

Выводы по xG намекают: «Спартак» не испытывает крупных проблем с созиданием. Команда генерирует моменты разными способами и на разных отрезках матчей – проседают только стартовые полчаса.

Здесь важно понять: реализация почти не зависит от тренерской работы. Витория может отработать отдельные розыгрыши, поговорить с нападающими, настроить их на матч, но не он поставит ногу и корпус, выберет момент, силу и направление удара. Усилия коучей направлены на создание такой системы, которая будет стабильно рождать моменты. «Спартак» с этим справляется.

Зелимхан Бакаев, «Спартак» – «Бенфика». Фото: Getty Images

Если Витория почти не влияет на реализацию, как ему изменить ситуацию? Через роли отдельных футболистов.

На мяче португальский тренер использует схему 4-2-3-1. Тройка атакующих полузащитников играет узко – это связано с высокой позицией фланговых защитников. В трех стартовых турах РПЛ-2021/22 Айртон и Николай Рассказов совершили 55,8% и 40% действий на чужой половине. Активность фулбеков заставляет вингеров и десятку играть ближе к центру – без этого на флангах не останется пространства.

Пример того, как игрок с фланга «Спартака» смещается в центр и освобождает край под защитника. В матче с «Бенфикой» Бакаев отошел левее, чтобы открыть пространство для Рассказова. Фото: Other Agency

Иногда атакующие полузащитники сваливаются в соседние зоны. Например, в матче с «Нижним Новгородом» 63,6% действий Джордана Ларссона пришлись на правые фланг и полуфланг. Похожее деление показал Виктор Мозес: именно справа нигериец раздал 71% активностей.

Сдвиги атакующих полузащитников происходят из-за тесноты перед штрафной. Ларссон и Мозес ищут открытые зоны – это нормально для игроков их амплуа. Другое дело, что легионеры с трудом вскрывают пространство перед чужой коробкой. Фланги заполняются и без них – вспоминаем роли Айртона с Рассказовым. С прямыми обязанностями, которые диктует система Витории, вингер и десятка не справляются.

Еще «Спартаку» мешает травма Куинси Промеса. Голландец получил повреждение в матче с «Рубином» и пропустил игры с «Крыльями», «Бенфикой» и «Нижним Новгородом». В Казани полузащитник выдал крепкий матч: стал третьим в команде по xGChain (0,2; это острота всех атак, в которых поучаствовал игрок) и выдал больше всех действий перед штрафной (6). С 24-м номером москвичи выглядели бы сильнее.

Владислав Камилов и Куинси Промес Фото: Getty Images

Пока Промес отдыхает от футбола, Витория должен подумать над функциями Ларссона и Мозеса. В системе Доменико Тедеско оба футболиста выполняли другие задачи. Джордан действовал ближе к Александру Соболеву, в роли второго нападающего, а Виктор и вовсе отыгрывал вингбека.

После переезда на позицию десятки – его швед предвещал еще 16 июля – Ларссон потерял важные касания в чужой штрафной. Большинство ударов (71) и голов (14) Джордана в РПЛ-2020/21 пришли изнутри коробки. За три неполных матча в чемпионате при Витории сын Хенрика выдал лишь два действия в любимой зоне.

Мозесу не хватает пространства, которое открывается на фланге. Одно из следствий – проседание по дриблингу. В РПЛ-2020/21 Виктор выдавал по 2,5 обводок за игру, 1,5 из которых выходили удачными. При Витории показатель упал до 1,7 суммарных и 1 успешной попыток обойти соперника.

Одно из решений – перевод Мозеса на более широкую позицию, а Ларссона – в переднюю линию. Тогда «Спартак» перейдет на схему 4-4-2. Виктору можно придать более осторожную и низкую позицию – Рассказов будет оставаться глубже, а команда избежит проблем с флангами и полуфлангами, благодаря которым в России победила «Бенфика».

Работу Витории в Москве нельзя назвать провальной. Для строящейся системной команды «Спартак» показывает сильный выхлоп на мяче. Проблемы красно-белых связаны с реализацией и ролями отдельных футболистов. Подкрутка второго фактора может улучшить и первый, а вместе с ним вывести москвичей из кризиса.

Все цифры взяты с UnderStat и WhoScored.

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