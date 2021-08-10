«Спартак» постарается сделать почти невозможное: отыграть у «Бенфики» отставание в два мяча после домашнего поражения и все-таки выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«Бенфика» – «Спартак»: дата матча, где смотреть прямую трансляцию

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Игра пройдет в Лиссабоне на «Эстадио да Луж» 10 августа. Стартовый свисток в 22:00 мск даст английский рефери Энтони Тэйлор.

Игру в прямом эфире можно увидеть на каналах холдинга «Матч!». Встреча будет доступна на федеральном «Матч ТВ» и на спутниковом «Матч! Премьер».

«Бенфика» – «Спартак»: форма команд на 10 августа

«Бенфика» была фаворитом первого матча, а после уверенных гостевых 2:0 может не беспокоиться об исходе противостояния. У лиссабонцев мощнейший состав с россыпью звезд (Отаменди, Вертонген, Мариу, Сеферович) и статусный, опытный тренер – «Спартаку» банально нечего противопоставить.

Естественно, отпечаток накладывает не только результат первой игры, но и возможность «Бенфики» порадовать родных болельщиков. Перед ними «орлы» постараются проявить себя еще ярче, поэтому именно «Спартак» – безальтернативный аутсайдер игры.

Гонсало Рамос, «Бенфика» Фото: Getty Images

После московского матча команды получили по три дня отдыха, а затем провели игры в своих чемпионатах. «Спартак» откровенно провалился: красно-белые встречались дома с новичком РПЛ «Нижним Новгородом», пропустили два мяча к 16-й минуте и не сумели отыграться. Эсекиэль Понсе забил единственный мяч очень поздно – на 86-й.

Таким образом, «Спартак» проиграл второй матч в трех турах (ранее уступил «Рубину») и идет 11-м. Всего это третье поражение москвичей в четырех официальных играх сезона.

«Бенфика», напротив, одержала вторую подряд победу. После успеха в ЛЧ «орлы» победили на выезде в чемпионате «Морейренсе» (2:1). Все три мяча в этой игре были забиты в первые 30 минут, и даже удаление Диогу Гонсалвеша на 56-й не повлияло на итоговый результат.

«Бенфика» – «Спартак»: коэффициенты БЕТСИТИ

В дальнейшее путешествие «Спартака» в ЛЧ уже почти никто не верит, за исключением тренера Руя Витории, владельца Леонида Федуна (они обязаны надеяться на лучшее) и самых оптимистично настроенных фанатов.

Остальные, в том числе букмекерская компания БЕТСИТИ, уверены: дальше выйдет «Бенфика». На проход «Спартака» в плей-офф дают кэф 15.0 , на соперника – 1.01

Если разбираться в цифрах именно второго матча, то здесь на победу португальцев выставлен кэф 1.50 , на ничью – 4.70 , а на успех москвичей – 6.80 . Также интересными выглядят следующие ставки:

Тотал голов больше 2.5 – 1.72;

Пенальти – 2.70;

Штанга или перекладина – 2.24.

Всего БЕТСИТИ предлагает более 1000 различных исходов на этот матч.

«Бенфика» – «Спартак»: прогноз Eurosport.ru на матч 10 августа

«Спартак» тонет в кризисе: команду одолевают внутренние скандалы, а новый тренер не может наладить игру. Квалификация ЛЧ подвернулась очень не вовремя, еще и соперник сильный и сбалансированный.

«Бенфика» должна побеждать во втором матче еще увереннее, чем в первом. Игра домашняя, соперник раздавлен – можно с уверенностью брать выигрыш лиссабонцев с форой (-1) по голам за коэффициент 1.72

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