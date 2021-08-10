«Спартак» постарается сделать почти невозможное: отыграть у «Бенфики» отставание в два мяча после домашнего поражения и все-таки выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Верите в красно-белых? Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает высокий коэффициент 15.0 на проход «Спартака» и бонус новичкам до 10 000 рублей.
«Бенфика» – «Спартак»: дата матча, где смотреть прямую трансляцию
Лига чемпионов УЕФА
Реализация и игра легионеров убивают «Спартак». Что делать Витории?
Игра пройдет в Лиссабоне на «Эстадио да Луж» 10 августа. Стартовый свисток в 22:00 мск даст английский рефери Энтони Тэйлор.
Игру в прямом эфире можно увидеть на каналах холдинга «Матч!». Встреча будет доступна на федеральном «Матч ТВ» и на спутниковом «Матч! Премьер».
«Бенфика» – «Спартак»: форма команд на 10 августа
«Бенфика» была фаворитом первого матча, а после уверенных гостевых 2:0 может не беспокоиться об исходе противостояния. У лиссабонцев мощнейший состав с россыпью звезд (Отаменди, Вертонген, Мариу, Сеферович) и статусный, опытный тренер – «Спартаку» банально нечего противопоставить.
Естественно, отпечаток накладывает не только результат первой игры, но и возможность «Бенфики» порадовать родных болельщиков. Перед ними «орлы» постараются проявить себя еще ярче, поэтому именно «Спартак» – безальтернативный аутсайдер игры.
Гонсало Рамос, «Бенфика»
Фото: Getty Images
После московского матча команды получили по три дня отдыха, а затем провели игры в своих чемпионатах. «Спартак» откровенно провалился: красно-белые встречались дома с новичком РПЛ «Нижним Новгородом», пропустили два мяча к 16-й минуте и не сумели отыграться. Эсекиэль Понсе забил единственный мяч очень поздно – на 86-й.
Таким образом, «Спартак» проиграл второй матч в трех турах (ранее уступил «Рубину») и идет 11-м. Всего это третье поражение москвичей в четырех официальных играх сезона.
«Бенфика», напротив, одержала вторую подряд победу. После успеха в ЛЧ «орлы» победили на выезде в чемпионате «Морейренсе» (2:1). Все три мяча в этой игре были забиты в первые 30 минут, и даже удаление Диогу Гонсалвеша на 56-й не повлияло на итоговый результат.
«Бенфика» – «Спартак»: коэффициенты БЕТСИТИ
В дальнейшее путешествие «Спартака» в ЛЧ уже почти никто не верит, за исключением тренера Руя Витории, владельца Леонида Федуна (они обязаны надеяться на лучшее) и самых оптимистично настроенных фанатов.
Остальные, в том числе букмекерская компания БЕТСИТИ, уверены: дальше выйдет «Бенфика». На проход «Спартака» в плей-офф дают кэф 15.0, на соперника – 1.01.
Если разбираться в цифрах именно второго матча, то здесь на победу португальцев выставлен кэф 1.50, на ничью – 4.70, а на успех москвичей – 6.80. Также интересными выглядят следующие ставки:
Всего БЕТСИТИ предлагает более 1000 различных исходов на этот матч.
«Бенфика» – «Спартак»: прогноз Eurosport.ru на матч 10 августа
«Спартак» тонет в кризисе: команду одолевают внутренние скандалы, а новый тренер не может наладить игру. Квалификация ЛЧ подвернулась очень не вовремя, еще и соперник сильный и сбалансированный.
«Бенфика» должна побеждать во втором матче еще увереннее, чем в первом. Игра домашняя, соперник раздавлен – можно с уверенностью брать выигрыш лиссабонцев с форой (-1) по голам за коэффициент 1.72.
Повторить эту ставку или сделать любую другую вы можете бесплатно в мобильном приложении БЕТСИТИ. Получите до трех фрибетов по 500 рублей без депозита по промокоду NEW3 прямо сейчас!
ЧМ. Квалификация. Европа
Бывший тренер «Спартака» возглавил сборную Швейцарии
Чемпионат России
Зарема объявила об удалении телеграм-канала