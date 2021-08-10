Полузащитник «Монако» Александр Головин забил свой первый мяч в сезоне-2021/22, отметившись голом в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спарты».

На 56-й минуте встречи футболист сборной России ворвался в штрафную и попал в угол ворот после передачи Виссама Бен-Йеддера, сделав счет 2:0.

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Первый гол на счету Желсона Мартинша, который отличился с передачи Кевина Фолланда.

Игра в Чехии завершилась победой «Монако» со счетом 2:0. В той встрече Головин сделал ассист на Орельена Тчуамени.

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