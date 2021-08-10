«Спартак» уступил «Бенфике» в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов – 0:2.

Первый тайм закончился без голов, но с двумя желтыми карточками. Первую заработал защитник «Бенфики» Николас Отаменди за фол на Самуэле Жиго. Второе предупреждение Энтони Тейлор показал полузащитнику «Спартака» Александру Ломовицкому.

«Бенфика» открыла счет на 58-й минуте. Автором гола стал Жоау Мариу, бывший игрок «Локомотива». Голевая передача была записана на нападающего португальской команды Рафу Силву.

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На 66-й минуте в составе «Бенфики» дебютировал Роман Яремчук. Украинский нападающий появился на поле вместо Гонсало Рамуша. Он же на 92-й минуте двумя рикошетами от защитников поставил точку в игре и противостоянии – 2:0.

Первый матч в Москве также закончился победой «Бенфики» 2:0. Таким образом, по итогам двух матчей отборочного раунда «Спартак» уступил со счетом 0:4.

Красно-белые выступят на групповой стадии Лиги Европы.

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