«Зенит» – единственный клуб, который представит Россию в Лиге чемпионов-2021/22. «Спартак» безропотно отлетел от «Бенфики» с общим счетом 0:4. Осенью команду Руя Витории (а может и кого-нибудь другого) ждет более скромная Лига Европы.

На первый взгляд, в Лиссабоне «Спартак» выхватил безнадежные 0:2. «Бенфика» действительно оказалась более крепким соперником. Дело не только в тактике, но и в персоналиях: Айртон с трудом останавливал рывки Диогу Гонсалвеша, Николай Рассказов постоянно упускал Алекса Гримальдо, а Георгий Джикия и Самуэль Жиго предложили лишь подкаты в последний момент.

При этом Витория слегка приглушил фланги «Бенфики». В московском матче основная угроза от португальцев исходила слева и справа. На «Эстадио да Луж» «Спартак» насыщал первую линию за счет низких позиций Зелимхана Бакаева и Александра Ломовицкого. Айртон и Рассказов занимали полуфланги. Да, красно-белые выстраивались в шесть защитников, но это притупило чужие атаки – по крайней мере, до перерыва.

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Низкие позиции Ломовицкого и Бакаева без мяча формируют первую линию в шесть человек. Фото: Other Agency

Во втором тайме защиту «Спартака» порушили личные ошибки. Одинокий Жоау Мариу посреди штрафной, множественные отскоки под дебютный гол Романа Яремчука – «Бенфика» прорубила окно к 2:0 именно через авторские просчеты. Но действия защитников не отнимают у Витории главного достижения: отладки игры без мяча.

Ради надежности Руй использовал мегаосторожную схему. Иного выхода не было. «Бенфика» придумала лишь один острый момент за первый тайм – выстрел Пицци на 24-й минуте. В остальном «Спартак» преуспевал.

Другое дело, что успехи москвичей ограничились только игрой в защите. Витория не предложил ни одного эффективного хода на мяче. «Спартак» с трудом вылезал из-под прессинга «Бенфики» и выдал лишь один уверенный атакующий отрезок – со старта второго тайма и до гола Мариу.

На 30-й минуте португальский тренер поговорил с Романом Зобниным и Джорданом Ларссоном. Судя по жестам, Витория просил полузащитника и форварда активнее спускаться к первой линии, под короткий и средний пас. Действия россиянина и шведа не помогали. За весь первый тайм «Спартак» лишь дважды вступил в чужую штрафную: на 34-й, когда Эсекиэль Понсе выпусти мяч за лицевую, и на 45-й, когда Зобнин вернул мяч Бакаеву для паса под удар Айртона.

Из Лиссабона «Спартак» вернется с двоякими ощущениями. Защита команды выглядела не так скудно, как в первой игре, но атака не отразила ни одной конструктивной идеи. В матче, где нужно было уходить с 0:2, второе наблюдение кажется более важным, но и про первое забывать нельзя.

Состояние Витории облегчает календарь. Ближайшие два матча «Спартак» отбегает против «Урала» и «Арсенала», которые выбили одну победу в РПЛ-2021/22 на двоих. Вслед за аутсайдерами москвичей ждет «Сочи», а после – выдох перед осенью и Лигой Европы.

Идеальный сценарий для Руя – пара психологических побед и тактический брейншторм во время матчей сборных. Вот только идеальные сценарии разыгрываются в «Спартаке» слишком редко.

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