«Зенит» отреагировал на вылет «Спартака» из Лиги чемпионов. В ответном матче третьего квалификационного раунда турнира красно-белые проиграли «Бенфике» со счетом 0:2, результат по сумме двух игр – 0:4.

«Футбол пошел не по плану», – написал клуб из Санкт-Петербурга в твиттере и приложил два скриншота из TikTok-аккаунта «Спартака». На одном из них красно-белые объявляют себя участниками Лиги чемпионов-2021/22.

Ответ «Спартака» не заставил себя ждать. «Да, мы проиграли, но вы, наверное, последние, кто может шутить над чужими неудачами в ЛЧ», – твитнули красно-белые и прикрепили таблицу группы «Зенита» из минувшего розыгрыша ЛЧ. Питерцы заняли последнее место в квартете F с участием дортмундской «Боруссии», «Лацио» и «Брюгге».

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