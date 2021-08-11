«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов. В ответном матче третьего квалификационного раунда турнира красно-белые проиграли «Бенфике» со счетом 0:2, результат по сумме двух игр – 0:4.

Это означает, что впервые с сезона-2008/09 Россию на групповом этапе ЛЧ представит лишь один клуб – как и 13 лет назад, им станет «Зенит».

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» потроллил «Спартак» после вылета из ЛЧ. И получил ответку 2 ЧАСА НАЗАД

Вторым российским клубом в групповом этапе Лиги чемпионов-2008/09 снова мог стать «Спартак».

В третьем квалификационном раунде турнира красно-белые проиграли киевскому «Динамо» – два раза по 1:4.

Лига чемпионов УЕФА «Спартак» был безнадежен в ЛЧ. Но у Витории есть достижение 10 ЧАСОВ НАЗАД