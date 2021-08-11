«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов. В ответном матче третьего квалификационного раунда турнира красно-белые проиграли «Бенфике» со счетом 0:2, результат по сумме двух игр – 0:4.
Это означает, что впервые с сезона-2008/09 Россию на групповом этапе ЛЧ представит лишь один клуб – как и 13 лет назад, им станет «Зенит».
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- Вторым российским клубом в групповом этапе Лиги чемпионов-2008/09 снова мог стать «Спартак».
- В третьем квалификационном раунде турнира красно-белые проиграли киевскому «Динамо» – два раза по 1:4.
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