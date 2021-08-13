Россия потеряла одну строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, опустившись на девятое место после вылета «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций. На восьмую позицию взобралась Шотландия.

Теперь у России 30,682 очков в таблице коэффициентов и три команды, которые еще могут принести стране баллы – «Зенит» в Лиге чемпионов, а «Локомотив» и «Спартак» – в Лиге Европы. Шотландия набрала 30,700 очков.

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Увеличить показатель шотландцам помогут четыре команды («Рейнджерс» и «Селтик» – в Лиге Европы, «Абердин» и «Сент-Джонстон» – в Лиге конференций).

«Рубин» проиграл польскому «Ракуву» (0:0, 0:1), «Сочи» уступил «Партизану» (1:1, 2:2, 2:4 в серии пенальти).

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