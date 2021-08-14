Полузащитник «Монако» Александр Головин получил сильный ушиб в матче второго тура Лиги 1 против «Лорьяна». Игрок вышел на замену в середине второго тайма, но не смог помочь монегаскам избежать выездного поражения (0:1).
Головин может пропустить первый матч с донецким «Шахтером» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Sport24.
- Игрок сборной России остался на поле до финального свистка, несмотря на то, что получил повреждение и прихрамывал.
- Матч «Монако» с «Шахтером» состоится 17 августа.
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