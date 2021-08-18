Лионель Месси расплакался на прощальной пресс-конференции по случаю ухода из «Барселоны». Аргентинец даже после уступок по сокращению жалованья на 50% не вписался в требования Ла Лиги по потолку зарплат – на «Камп Ноу» Лео ублажали 71 млн евро ежегодно. Спустя несколько дней счастливый Лео уже щеголял в футболке «ПСЖ», а L’Equipe протрубил о контракте по схеме 2+1 с окладом 40 млн евро чистыми за сезон. Всего за два года после выплаты налогов топ заработает 58 млн евро.

Способность «ПСЖ» провернуть такую сделку обнажила сразу два резонных вопроса. Почему шейхам можно так разбрасываться деньгами, а каталонцам – нет, и, главное, как парижане обошли финансовый фэйр-плей (ФФП)? На оба вопроса есть один неожиданный ответ – пандемия коронавируса.

Ашраф Хакими, Жоржиньо Вейналдум, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос и Лионель Месси Фото: Getty Images

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Если Ла Лига ужесточила требования по потолку зарплат начиная с сезона-2021/22, то французская Лига 1 утвердила их еще в 2019-м, а вступить в силу они должны были в прошлом сезоне. Клубы обязали тратить не более 70% на зарплаты и трансферы, но пандемия и вызванный ею отказ основного вещателя лиги Mediapro платить по счетам вынудили руководство французского футбола отложить ограничения до 2023 года. Именно поэтому «ПСЖ» сейчас жирует и может позволить себе зарплату Месси.

УЕФА при желании мог дать шейхам по рукам, но это было бы нелогично и жестоко в свете убийственной статистики – с началом пандемии европейские клубы лишились доходов на 8,1 млрд евро. Убытки «ПСЖ» только в 2020 году составили 124 млн евро при требовании ФФП показывать минус не более 30 млн евро за три сезона! Главное – доказать, что во всем виноват ковид.

Провернуть второй после Неймара самый мощный трансфер в истории клуба парижанам помогло стечение обстоятельств, но УЕФА в самое ближайшее время обещает заметно осложнить жизнь «ПСЖ» и другим богатеям. Президент организации Александер Чеферин признал, что в настоящем виде ФФП недееспособен и нуждается в реформах: «Мы работаем на тем, чтобы адаптировать фэйр-плей к новой реальности». Детали будут озвучены на сентябрьском Конгрессе европейского футбольного союза, но уже сейчас известно, что УЕФА пойдет по пути Ла Лиги с Лигой 1 – введет потолок зарплат.

Александр Чеферин Фото: Getty Images

По информации The Times , УЕФА установит потолок в размере 70% от дохода клуба, что не противоречит европейскому законодательству. При перерасходе лимита за каждый потраченный сверх нормы 1 евро придется заплатить налог на роскошь – 1 евро сверху, а если порог перейден более чем на 20% и больше, то 1,5 или 2 евро. Схожий подход используется в НБА и НФЛ – их Чеферин считает идеальными моделями для подражания. Аккумулированные с налога на роскошь средства пойдут на помощь менее прокачанным финансово клубам. Перерасход в течение трех сезонов подряд приведет к спортивным санкциям в виде дисквалификации из еврокубков.

Также УЕФА рассматривает еще один вариант – фиксированный потолок зарплат в размере 600 миллионов евро за один сезон. Его могут ввести для ограничения возможных обходных маневров, как в случае с манипуляциями «Манчестер Сити». Чемпионы Англии продавали право на использование имиджевых прав футболистов компании, связанной со своим владельцем, и завышали спонсорские выплаты от шейха Мансура. Однако этот вариант сложнее продвинуть, потому что он противоречит европейским законам о конкуренции.

Попытки УЕФА реформировать устаревшую систему ФФП – это не только мера необходимости, но и реакция на попытки топовых клубов создать Суперлигу. Весной команда Чеферина отбилась от революционеров и теперь пытается отблагодарить лояльные клубы – им и прочим желающим предоставят возможность инвестировать практически любые средства. Главное, чтобы не переходили черту трат в 70% от дохода. Если новая система будет одобрена на сентябрьском Конгрессе УЕФА, то нововведения вступят в силу в сезоне-2022/23.

Лионель Месси с президентом «ПСЖ» Фото: Getty Images

Внедрение более прозрачных правил ФФП – составная часть проекта УЕФА по модернизации Лиги чемпионов . С 2024 года флагманский турнир Союза планируют расширить с 32 до 36 команд и благодаря швейцарской системе генерировать больше матчей сильных команд с равными себе. Система трансферов тоже претерпит изменения – участники Лиги чемпионов больше не смогут покупать или продавать игроков друг другу, вместо этого торгуя только с клубами с более низким рейтингом.

На бумаге реформы УЕФА носят вполне конструктивный и прогрессивный характер. Чеферину удалось учесть интересы как богачей, так и клубов со скромными бюджетами. Сегодня «ПСЖ» и другие воротилы еще могут проворачивать трансферы уровня Месси, но уже через несколько лет это станет очень проблематично.

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