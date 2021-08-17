Молдавский «Шериф» разгромил дома «Динамо» из Загреба в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов-2021/22 – 3:0.

Героем встречи стал 25-летний испанский форвард малийского происхождения Адама Траоре. На 45-й минуте он открыл счет голом в раздевалку, а на 80-й окончательно добил гостей. Еще один мяч на 54-й минуте забил греческий полузащитник Димитрис Коловос.

Ответная встреча пройдет в Хорватии 25 августа.

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Клубы из Молдавии еще ни разу не попадали на групповую стадию Лиги чемпионов.

«Шериф» – 19-кратный чемпион Молдавии.

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