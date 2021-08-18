Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров заявил, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не столкнется с проблемами при въезде на территорию Украины. Монегаскам предстоит визит в Харьков на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера».

«На Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать на Украину.

Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли. Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта», – сказал Заваров в интервью РБК

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В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» выжал минимальную победу над «Монако» – 1:0.

Ответная игра пройдет 25 августа в Харькове на стадионе «Металлист». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

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