В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шериф» из Тирасполя дома разгромил загребское «Динамо» со счетом 3:0 и находится в одной игре от исторического достижения: может стать первым клубом из Молдавии на групповой стадии ЛЧ.

Впрочем, бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт не в восторге от надвигающейся сенсации и считает, что в успехе молдавского клуба не ничего хорошего.

«Я знаю, что Лига чемпионов – это турнир для чемпионов, но таким командам, как «Шериф Тирасполь», нечего делать в Лиге чемпионов», – заявил Кюйт в эфире нидерландского канала RTL 7.

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Ответная встреча «Шерифа» и загребского «Динамо» пройдет в Хорватии 25 августа.

«Шериф» – 19-кратный чемпион Молдавии.

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