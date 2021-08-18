В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шериф» из Тирасполя дома разгромил загребское «Динамо» со счетом 3:0 и находится в одной игре от исторического достижения: может стать первым клубом из Молдавии на групповой стадии ЛЧ.
Впрочем, бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт не в восторге от надвигающейся сенсации и считает, что в успехе молдавского клуба не ничего хорошего.
«Я знаю, что Лига чемпионов – это турнир для чемпионов, но таким командам, как «Шериф Тирасполь», нечего делать в Лиге чемпионов», – заявил Кюйт в эфире нидерландского канала RTL 7.
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- Ответная встреча «Шерифа» и загребского «Динамо» пройдет в Хорватии 25 августа.
- «Шериф» – 19-кратный чемпион Молдавии.
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