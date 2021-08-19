Компания спортивной экипировки Puma представила третьи комплекты формы для 10 футбольных клубов. И они выглядят совсем не так, как мы обычно привыкли.

Все футболки сделаны по одному шаблону – название клуба внутри двух горизонтальных полос, чуть ниже логотип титульного спонсора, сверху значок Puma. Лого команд отправилось на заднюю поверхность майки под воротником. Также клубные эмблемы угадываются в фоновом оформлении комплектов.

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«Нашей целью было бросить вызов традиционному дизайну футболок. Мы хотели взглянуть на комплекты игровой формы через новый объектив и раздвинуть границы, насколько это возможно. Легко не рисковать, но мы хотим изменить восприятие обычной игровой футболки», – заявил Карл Таффли, старший руководитель отдела дизайна командных видов спорта компании Puma (цитата по сайту ФК «Краснодар» ).

Puma представила комплекты для 10 клубов, с которыми у экипировщика заключен контракт о техническом партнерстве. В частности, футболки с новым дизайном получили «Манчестер Сити», «Милан», «Валенсия», «Боруссия» (Мёнхенгладбах), «Марсель», «Ренн», ПСВ, «Фенербахче», донецкий «Шахтер» и «Краснодар».

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