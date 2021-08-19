УЕФА на своем официальном сайте объявил шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку сезона-2020/21.

В тройку лучших вошли Джоржиньо (Италия, «Челси»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси») и Кевин де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионель Месси («Барселона») не вошли в список претендентов.

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В голосовании за выбор шорт-листа участвовали: тренеры 24 сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Награду вручат 26 августа в Стамбуле (Турция) на жеребьевке группового турнира ЛЧ-2021/22. В этот же день УЕФА вручит награду лучшему тренеру прошлого сезона – на нее претендуют Пеп Гвардиола, Роберто Манчини и Томас Тухель.

Трофей вручается с сезона-2010/11.

Первый раз Месси и Роналду остались без этого трофея в прошлом сезоне. Тогда приз получил Роберт Левандовский из «Баварии».

Всего на счету Роналду три приза от УЕФА, у Месси – два.

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