«Для «Шерифа» это исторический момент. Осознавали, что у нас мизерные шансы пройти этот раунд. «Динамо» лучше нас, каждый год играет в еврокубках. Давление было на них. Нам было легче: мы наслаждались игрой», – заявил игрок «Шерифа» Себастьян Тилль после победы над «Загребом».

Успех даже в одном матче, когда исход противостояния еще не решен, взорвала инфополе в Европе. Например, Дирк Кюйт плюнул кислотой в адрес клуба из Приднестровья: «Я знаю, что Лига чемпионов – турнир для чемпионов, но командам вроде «Шерифа» из Тирасполя делать там нечего», – заявил знаменитый голландец, хотя «Шериф» за 20 лет 19 раз занимал первое место в лиге Молдавии.

Близость дебюта в Лиге чемпионов – не просто везение и совпадение. «Шериф» шел к нему поступательно с момента создания клуба.

Лига чемпионов УЕФА Кюйт: «Таким командам, как «Шериф», нечего делать в ЛЧ» 18/08/2021 В 11:42

Итог матча «Шериф» Тирасполь – «Динамо» Загреб Фото: Getty Images

В 1992-м от Молдавии с войной и кровопролитием откололась Приднестровская Молдавская республика. Ее признали только другие государства-ренегаты – Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. С тех пор в республике с населением 469 тысяч человек сложилась бизнес-монополия.

Некто Виктор Гушан в 1993 году основал компанию «Шериф», которая изначально была сетью автозаправок. Через три года уже существовала одноименная сеть супермаркетов. В 1997-м Гушан запустил футбольный клуб «Шериф». За последующие 30 лет ООО «Шериф» объединил более 50 компаний и стал гигантским холдингом, который ведет дела в Приднестровье, Молдавии, России и Украине. «Шериф» управляет футбольным клубом и банком, сотовым оператором и телеканалом, издательским домом и винокурней, текстильным заводом и спортивным комплексом.

Корпорация Гушана обеспечивает более 50% налоговых сборов в Приднестровье и контролирует две трети экономики непризнанной страны. «Шериф» фактически управляет Приднестровьем: 29 из 33 депутатов местного парламента принадлежат партии «Обновление», финансируемой холдингом. Остальные четверо – бизнесмены и политолог, симпатизирующие «Шерифу». При этом про самого Виктора Гушана практически ничего неизвестно – он не дает интервью и не появляется в публичном поле.

Тирасполь Фото: Getty Images

Футбольный клуб «Шериф» базируется в непризнанной республике, но выступает в официальном чемпионате Молдавии – поэтому у него нет проблем с турнирами под эгидой УЕФА. Клуб обладает великолепными финансовыми возможностями, имеет одну из лучших баз в Восточной Европе, бизнес-план и затаривается легионерами со всего света.

В первом матче против «Динамо Загреб» на поле вышли греки, бразильцы, перуанец, тринидадец, гвинеец, колумбиец, малиец, ганец, словенец, босниец, малавиец и еще один паренек из Люксембурга. Паспорт Молдавии был только у натурализованного бразила Энрике Луваннора. За лучший и преуспевающий клуб чемпионата Молдавии в главном турнире Европы не играет ни один доморощенный игрок по одной причине – молдавский футбол уничтожен коррупцией.

В декабре 2020 года местная полиция, Европол и Молдавский антикоррупционный департамент арестовали 11 человек по обвинениям в организации договорных матчей. В дело вляпались клубные руководители, игроки и тренеры пяти из 10 команд высшего Национального дивизиона Молдавии – «Кодру», «Динамо-Авто», «Сфынтул Георге», «Флорешть» и «Сперанца». Обыски прошли в 34 домах: изъяли 20 мобильников, жесткие диски, документы и банковские карты.

По данным Европола , пятерка клубов регулярно играла договорняки минимум с 2017 года. Ставки делались в основном через азиатский рынок и составляли от 10 до 20 тысяч евро. Только с июля по декабрь 2020-го заговорщики организовали минимум 20 матчей с фиксированным результатом и заработали более 600 тысяч евро.

Молдавская полиция Фото: Getty Images

Командам на предматчевой установке открыто объявляли, что им предстоит договорняк. За это они получали премии в 200-300 евро. Игроков, не желавших нарушать закон, выводили из команды. Иногда тренеры советовали футболистам выполнить задачу в первые минуты матча, а затем следили за коэффициентами в режиме онлайн, чтобы заработать еще больше.

В клубах генерировали пароли на каждый матч, чтобы игроки знали, когда пропустить, забить, подержать мяч и так далее. Паролем служили простые фразы, вроде, «играем быстрее» или «выходи из обороны», обращенные к конкретному игроку помощником коуча. Иногда в качестве сигнала кто-то на лавке надевал форму задом наперед, или тренеры менялись местами с ассистентами.

Матчи чемпионата и Кубка страны транслировались по телевизору, в фейсбуке, на ютьюбе и сайте Футбольной ассоциации Молдавии, но это не смущало преступников. Например, в 2019-м «Кодру» играл в четвертьфинале Кубка Молдавии против «Сперанцы». Первый матч завершили 2:2, а перед вторым игрокам «Кодру» объявили, что в полуфинал они не выйдут. В результате клуб из Лозова проиграл 0:5, а хайлайты с голевыми ошибками вызывают испанский стыд высшей пробы.

Необходимость в договорных матчах руководители клубов объясняли просто: команда нищая, ей нужно помочь заработать. Игроки легко соглашались по той же причине – они живут бедно, им задерживают не только зарплату, но даже бонусы от тех же договорняков. А все потому, что Молдавия – самая бедная страна в Европе (средний доход бюджетников – 200 баксов в месяц).

В 2014-м из трех крупнейших банков страны исчез миллиард долларов – 13% ВВП. Следователи до сих пор не знают, как произошла «Кража века», и подозревают крупнейших олигархов, банкиров и политиков Молдавии – по делу проходят более 40 человек, а бывший премьер-министр Влад Филат уже в тюрьме. Международный валютный фонд и Евросоюз прекратили помощь Молдавии, а инфляция выросла на 10%. Не удивительно, что клубы и футболисты выживают за счет единственного работающего инструмента экономики – коррупции.

Тем не менее футбольные власти два года назад представили программу развития молдавского футбола до 2024 года . Главные направления стратегии – массовый футбол, сборные, Национальный дивизион и женский футбол. По большей части документ ставит план по достижению определенных показателей: например, поднять число зарегистрированных футболистов с 50 тысяч до 80 тысяч мужчин и 15 тысяч женщин. Слишком наполеоновские планы для страны, живущей за гранью бедности.

Стадион «Шерифа» Фото: Getty Images

Будущее молдавского футбола на данный момент довольно безрадостное. Из пяти клубов, связанных с договорняками, два («Динамо-Авто» и «Флорешть») до сих пор играют в высшей лиге страны, сократившейся до восьми участников. Весной 2021-го сборная Молдавии, ни разу никуда не выходившая, пережила крупнейшее поражение в истории – 0:8 от Дании. В последней Лиге наций команда проиграла пять матчей из шести с разницей мячей 1:11. В отборочной группе к чемпионату мира молдаване тоже последние: два поражения в трех матчах и разница мячей 2:13.

Подобная картина отражает бизнес-подход Виктора Гушана. Его холдинг вырос на выжженной экономике Приднестровье, и футбольный «Шериф» делает то же самое с чемпионатом Молдавии. Клуб прорастает из трупа местного футбола, чтобы попасть под солнце в Европе. Можно спорить об этической составляющей такой стратегии, но пока что она работает отлично.

Лига чемпионов УЕФА «Шериф» разгромил «Загреб» и близок к групповой стадии ЛЧ 17/08/2021 В 21:13