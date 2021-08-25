26 августа в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, где Россию представит только один клуб – петебургский «Зенит». Рассказываем все об ивенте, где все же будет чуть больше России – одним из ведущих станет экс-игрок «Зенит» и «Арсенала» Андрей Аршавин, посол петербургского финала.

В какую корзину попал «Зенит»?

По новым правилам «Зенит» не попал в первую корзину даже на правах чемпиона страны, и это сильно осложняет и без того трудную задачу выхода из группы. «Разницы особой нет – все клубы сильные, и это мы уже не раз ощутили на себе, – резонно заявил главный тренер Сергей Семак. – Вне зависимости от жеребьевки будем готовиться к очень сложным, тяжелым матчам».

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Перед заключительными матчами квалификационного раунда точный состав корзин неизвестен, но предварительный уже есть. В первую попали действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 национальных ассоциаций (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии). Дальше решает исключительно клубный рейтинг.

Сергей Семак, Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг»

Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия Д»

Оставшиеся команды – «Порту», «Аякс», «Лейпциг», «Бенфика», «Аталанта», «Зенит», «Бешикташ», «Динамо Киев», «Янг Бойз», «Мальмё», «Брюгге», «Милан» и «Вольфсбург». Их судьба примерно известна, но окончательный состав будет опубликован после завершения матчей «Брондбю» – «Зальцбург», «Динамо Загреб» – «Шериф» и «Шахтер» – «Монако».

Когда состоятся матчи?

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

Когда и где смотреть жеребьевку?

Церемония начнется в 19:00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Матч! Футбол 1». Так как канал есть явно не у всех, советуем залетать на текстовую трансляцию Eurosport.ru – Данил Тармасинов не подведет, как и всегда.

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