В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Монако» на выезде сыграл вничью с «Шахтером» со счетом 2:2. В групповой этап ЛЧ вышел клуб из Украины.

Счет на 18-й минуте матча открыл Виссам Бен-Йеддер – француз добил мяч в ворота после выстрела Кевина Фолланда. Через 20 минут Бен-Йеддер оформил дубль, замкнув прострел защитника Кайо.

Во втором тайме «Шахтер» отыграл один мяч – Марлос на 74-й минуте поразил ближний угол ворот монегасков. Счет 2:1 отправил команды в дополнительное время, где победный мяч вонзил 20-летний Михаил Мудрик. После удара дебютанта ЛЧ мяч отрикошетил от защитника Рубена Агилара и залетел за спину голкипера в ворота.

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Полузащитник сборной России Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. Он получил желтую карточку за симуляцию на 73-й минуте, а на 77-й игрока заменили.

Первый матч во Франции завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа и начнется в 19:00 (мск).

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