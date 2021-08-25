Украинский болельщик на стадионе в Харькове обратился к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера». На плакате написано: «Саша Головин, твоя футболка — моя мечта».
«Просить о футболке «Шахтера» было бы банально, поэтому хочу футболку Головина. Устроят ли Головину обструкцию в Харькове? Нет. Это было бы неправильно, спорт вне политики», – цитирует болельщика «Чемпионат».
Сообщается, что Головин, проходя мимо трибуны, заметил плакат фаната. Осталось узнать, исполнит ли футболист мечту украинского болельщика.
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- В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» выжал минимальную победу над «Монако» в гостях – 1:0.
- Уже на 18-й минуте первого тайма ответной встречи монегаски открыли счет и сохраняют шансы на группу ЛЧ.
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