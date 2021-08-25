Молдавский «Шериф» сыграл вничью с загребским «Динамо» в ответной игре раунда плей-офф Лиги чемпионов и пробился в групповую стадию турнира.

Матч в Хорватии закончился со счетом 0:0. Но разгромная победа 3:0, добытая в первой встрече, позволила клубу из Тирасполя добиться уникального результата – стать первым участником группового этапа ЛЧ в истории Молдавии.

Клубы из Молдавии еще ни разу не попадали на групповую стадию Лиги чемпионов.

«Шериф» – 19-кратный чемпион Молдавии.

Лига чемпионов УЕФА «Шериф» борется за ЛЧ, но футбол Молдавии умирает. Как так? 14 ЧАСОВ НАЗАД

Лига чемпионов УЕФА Кюйт: «Таким командам, как «Шериф», нечего делать в ЛЧ» 18/08/2021 В 11:42