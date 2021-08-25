Молдавский «Шериф» сыграл вничью с загребским «Динамо» в ответной игре раунда плей-офф Лиги чемпионов и пробился в групповую стадию турнира.
Матч в Хорватии закончился со счетом 0:0. Но разгромная победа 3:0, добытая в первой встрече, позволила клубу из Тирасполя добиться уникального результата – стать первым участником группового этапа ЛЧ в истории Молдавии.
- Клубы из Молдавии еще ни разу не попадали на групповую стадию Лиги чемпионов.
- «Шериф» – 19-кратный чемпион Молдавии.
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