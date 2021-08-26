Россия потеряла еще одну строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, опустившись на 10-е место. После выхода в групповой этап ЛЧ «Зальцбурга» на девятую позицию взобралась Австрия.
У России по-прежнему 30,682 очков в таблице коэффициентов и три команды, которые еще могут принести стране баллы – «Зенит» в Лиге чемпионов, а «Локомотив» и «Спартак» – в Лиге Европы. Австрия набрала 31,050 очков.
- Увеличить показатель австрийцам помогут четыре команды («Зальцбург» – в ЛЧ, «Рапид» и «Штурм» – в Лиге Европы, ЛАСК – в Лиге конференций).
- Отрыв от 11-го места, на котором располагается Украина, составляет 0,482 балла.
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