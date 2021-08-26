Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением об ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Монако».
«Сегодня у «Шахтера» были сердце и яйца. Именно это нам помогло нивелировать ту разницу, которая была на поле. Сердце и яйца нельзя купить на портале Transfermarkt», – приводит слова Де Дзерби «Чемпионат».
- В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Монако» на выезде сыграл вничью с «Шахтером» со счетом 2:2.
- Первый матч завершился победой «Шахтера» (1:0) – в групповой этап ЛЧ вышел клуб из Украины.
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