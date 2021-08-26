Имя победителя премим «Игрок года по версии УЕФА» стало известно раньше официального объявления. В тройке номинантов значатся полузащитники «Челси» Н'Голо Канте и Джорджиньо, а также лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на источники, близкие к УЕФА, Жоржиньо обойдет в голосовании Канте и Де Брёйне и станет лучшим игроком года по версии УЕФА.

Победителя назовут на жеребьевке Лиги чемпионов, которая состоится в Стамбуле 26 августа.

При составлении списка учитывались голоса 24 тренеров сборных, участвовавших на Евро-2020, 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы и 55 журналистов.

Джорджиньо выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в составе «Челси» и Евро-2020 со сборной Италии.

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