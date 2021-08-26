Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 26 августа, в Стамбуле. Этот сезон – первый за долгое время, когда «Зениту» придется непросто: петербуржцев будут вытаскивать из третьей корзины.
Давайте опередим события и выберем оптимальную группу для сине-бело-голубых. Какие команды мы хотим видеть на «Газпром Арене»?
КТО ДЛЯ «ЗЕНИТА» ИЗ 1-Й КОРЗИНЫ?
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А КТО ПОПАДЕТСЯ ИЗ 2-Й?
КТО СТАНЕТ НОМИНАЛЬНЫМ АУТСАЙДЕРОМ ГРУППЫ?
- В прошлом сезоне «Зенит» занял последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
- Петербуржцы – единственный участник группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 из России.
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