Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 26 августа, в Стамбуле. Этот сезон – первый за долгое время, когда «Зениту» придется непросто: петербуржцев будут вытаскивать из третьей корзины.

Давайте опередим события и выберем оптимальную группу для сине-бело-голубых. Какие команды мы хотим видеть на «Газпром Арене»?

КТО ДЛЯ «ЗЕНИТА» ИЗ 1-Й КОРЗИНЫ? «Челси» (Англия) «Вильярреал» (Испания) «Атлетико» (Испания) «Манчестер Сити» (Англия) «Бавария» (Германия) «Интер» (Италия) «Лилль» (Франция) «Спортинг» (Португалия)

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А КТО ПОПАДЕТСЯ ИЗ 2-Й? «Реал» (Испания) «Барселона» (Испания) «Ювентус» (Италия) «Манчестер Юнайтед» (Англия) «ПСЖ» (Франция) «Ливерпуль» (Англия) «Севилья» (Испания) «Боруссия» Д (Германия)

КТО СТАНЕТ НОМИНАЛЬНЫМ АУТСАЙДЕРОМ ГРУППЫ? «Бешикташ» (Турция) «Брюгге» (Бельгия) «Янг Бойз» (Швейцария) «Милан» (Италия) «Мальме» (Швеция) «Вольфсбург» (Германия) «Шериф» (Молдова)

В прошлом сезоне «Зенит» занял последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Петербуржцы – единственный участник группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 из России.

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