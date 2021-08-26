«Манчестер Сити» отреагировал на выход «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов. Пресс-служба «горожан» пошутила по поводу того, что клубы три года подряд встречались на этой стадии.

«Мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов! Достигли цели!» – написал «Шахтер» твиттере.

«Скоро увидимся, парни» – ответил «Сити».

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Жеребьевка ЛЧ состоится в Стамбуле 26 августа и начнется в 19:00 (мск).

«Шахтер» и «Сити» играли в одной группе в сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/20.

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