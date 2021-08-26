В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Представляющий Россию петербургский «Зенит» попал из третьей корзины в группу Н. Соперники команды Сергея Семака – «Челси», «Ювентус» и «Мальмё».
Группа А: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Лейпциг», «Брюгге»
Группа B: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан»
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«Сити» пошутил над «Шахтером» перед жеребьевкой ЛЧ
Группа С: «Спортинг», «Боруссия Д», «Аякс», «Бешикташ»
Группа D: «Интер», «Реал», «Шахтер», «Шериф»
Группа Е: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо Киев»
Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз»
Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург»
Группа H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальмё»
- Матчи 1-го тура состоятся 14-15 сентября.
- Финал пройдет в Санкт-Петербурге.
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