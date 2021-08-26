После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 УЕФА назвал лучшего игрока предыдущего сезона, выбранного посредством голосования тренеров, футболистов и журналистов. Им стал полузащитник лондонского «Челси» Джорджиньо.
29-летний итальянец опередил одноклубника Н'Голо Канте и Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити».
- При составлении списка учитывались голоса 24 тренеров сборных, участвовавших на Евро-2020, 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы и 55 журналистов.
- Джорджиньо выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в составе «Челси» и Евро-2020 со сборной Италии.
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